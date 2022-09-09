المدرب محمد الشلهُوب.. ماذا فعل فِيْ أولى مبارياته مع الهلال

أدار محمد الشلهُوب فريق تحت 17 سنة بنادي الهلال مساء الجمعة، فِيْ أول مباراة له فِيْ مشواره التدريبي بعد اعتزاله كرة القدم.

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كان النجم محمد الشلهُوب البالغ من العمر 41 عامًا، قد قضى فِيْ نادي الهلال طوال مسيرته الرياضية، منذ عام 1993، حتى أعلن اعتزاله فِيْ سبتمبر 2022.

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تولى محمد الشلهُوب تدريب فريق الهلال تحت 17 سنة، بعد اتفاقه مع مجلس إدارة الرئيس فهد بن نافل، لتوقيع عقد رسمي يستمر حتى صيف 2023 لرياضة واحدة. بعد نجاحه فِيْ الحصول على الرخصة الآسيوية (أ).

وأشار الإعلامي سلطان العودة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن فريق الهلال الفرعي 17 سيخوض المباراة الرسمية الأولى بإشراف محمد الشلهُوب.

وأكد أن الهلال كان رائعا، بعد فوزه على الوحدة 3-0، فِيْ مباراة جمعتهما فِيْ الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للناشئين، موضحا أن الأهداف سجلها تركي الغميل، طلال الشبيلي وعبد العزيز الحهُود.

وهنأت جماهِيْر الهلال محمد الشلهُوب بالفوز فِيْ المباراة الأولى من مسيرته الكروية التكوينية، على أمل أن يقود الفريق الأول يومًا ما.