المدني احذروا أمطار الـ5 أيام 

دعت المديرية العامة للحماية المدنية إلى الحيطة والحذر في مواجهة استمرار احتمالات حدوث عواصف كهربائية في أجزاء من المملكة ابتداء من غد السبت وحتى الأربعاء المقبل.

المطر والرياح

وقالت المديرية إن مناطق عسير ونجران وجازان والباحة ستتأثر بأمطار معتدلة إلى غزيرة ورياح قوية يمكن أن تتسبب في تدفقات غزيرة، كما ستتأثر مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل بالرياح الشديدة. . إلى أمطار متوسطة.

المخاطر المحتملة

وطالب المتحدث باسم المديرية العقيد محمد الحمادي بالحذر والحذر في مواجهة الأخطار المحتملة في مثل هذه البيئة، والابتعاد عن الأماكن التي تتكدس فيها السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر مختلف وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية. مواقع الشبكة، حفاظًا على أمنك.