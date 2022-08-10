المدني احذروا المرور تحت أعمدة الإنارة

قدمت المديرية العامة للدفاع المدني إرشادات لسلامة المواطنين عند حدوث الرياح والعواصف الرملية في مناطق المملكة خلال الفترة الحالية.

نصائح السلامة من الرياح

وقال الدفاع المدني في إنفوجرافيك صادر عنه من أجل سلامتك عند هبوب الرياح والعواصف الرملية عليك اتباع التعليمات التالية

ابق في المنزل، خاصة لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، ولا تخرج إلا عند الضرورة.

كن حذرًا عند المرور بالقرب من أعمدة الكهرباء وخطوط الكهرباء واللوحات الإعلانية.



كن حذرا مع المطر

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت في وقت سابق إلى الحذر والحذر في مواجهة استمرار العواصف الرعدية في أجزاء من المملكة، حتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضح أن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك ستتأثر بأمطار معتدلة إلى غزيرة ورياح نشطة يمكن أن تتسبب في جريان السيول.

ابتعد عن الأماكن التي تتراكم فيها السيول

وطالب المتحدث باسم المديرية العقيد محمد الحمادي بالحذر والحذر في مواجهة الأخطار المحتملة في مثل هذه البيئة، والابتعاد عن الأماكن التي تتكدس فيها السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة. الشبكات الاجتماعية. مواقع الشبكة، حفاظًا على أمنك.