المدني احذروا من المرور تحت أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تنبيهات عن التعرض للرياح والعواصف الرملية.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر ؛ للحفاظ على السلامة أثناء الرياح والعواصف الرملية، يتم اتخاذ خطوتين أساسيتين ؛ هو كذلك

ابق في المنزل خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، ولا تخرج إلا عند الضرورة، واحذر من المرور بالقرب من أعمدة النار وخطوط الضغط العالي واللوحات الإعلانية.

تحذير من السباحة في الأودية

و قبل؛ حذرت المديرية العامة للحماية المدنية من مخاطر السباحة في السيول أو الوديان، خاصة في ظل حالة الأمطار في بعض المناطق.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “من أجل سلامتك أثناء هطول الأمطار، لا تسبح في تيارات السيول والوديان ومستنقعات المياه”.

توقع الوقت

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، حدوث عواصف رعدية معتدلة إلى شديدة، تتسبب في تدفق الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة من شأنها إثارة الغبار وأمطار البرد فوق منطقة نجران الباحة. وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتاح الفرصة لتكوين غيوم رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار فوق أجزاء من مناطق الرياض وحائل وتبوك والجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء باريو الفراغ). فيما يكون الطقس حاراً جداً في المناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، وينتشر تأثيره في الأجزاء الوسطى من المملكة.