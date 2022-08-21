المدني توخوا الحيطة والحذر من الأمطار الرعدية

دعت المديرية العامة للحماية المدنية إلى توخي الحيطة والحذر في مواجهة استمرار العواصف الكهربائية في أجزاء من المملكة ابتداء من اليوم وحتى الجمعة المقبل.

الأمطار والسيول

وقالت المديرية إن مناطق عسير والباحة ونجران وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ستتأثر بأمطار معتدلة إلى غزيرة ورياح قوية يمكن أن تؤدي إلى سيول غزيرة.

كن حذرا

وطالب المتحدث الرسمي باسم المديرية العقيد محمد الحمادي بالحذر والحذر في مواجهة الأخطار المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن الأماكن التي تتجمع فيها السيول، وتنقل السيول، ومواقع السدود، التي لم تعد تخاطر. أثناء هطول الأمطار عبر الأودية، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي. من أجل سلامتك.