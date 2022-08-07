المدني يحذر تجنبوا تجمعات السيول وعبور الأودية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم اقتراب الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار، إلى جانب حالات الأمطار التي تشهدها بعض مناطق المملكة هذه الأيام.

مخاطر المطر

وطالبت الإدارة في بيان صادر عن الإدارة الجميع بالتوعية بالمخاطر المحتملة لمنتجات الأمطار مثل الأمطار الغزيرة والمستنقعات المائية، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة بعبور الوديان أثناء هطول الأمطار.

وحذر من السير في السيول أو المستنقعات المائية، أو السباحة فيها، لأنها أماكن غير مناسبة لذلك، وخطورة كبيرة.

ودعا إلى أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي للحفاظ على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن التي يحتمل أن تكون خطرة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق استمرار احتمالات هطول أمطار رعدية في بعض مناطق المملكة اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تستمر فرص حدوث العواصف الرعدية في بعض مناطق المملكة والتي قد تصاحبها التأثيرات التالية (تدفق السيول، سقوط البرد، السحب السريع للتيار، والغبار المرتفع الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية).

ويتوقع المركز استمرار هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة من الاثنين إلى الجمعة في جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة.