المدني يحذر من السيول لا تكن الضحية القادمة

وحذر الدفاع المدني من مخاطر هطول الأمطار الغزيرة وعبور الأودية أثناء تدفقها.

لا تكن الضحية التالية.#safety_prevention pic.twitter.com/M4ZaimiKyY

– الدفاع المدني السعودي (SaudiDCD) 9 أغسطس 2022

وقال المدني على تويتر موجهًا تحذيره للمواطنين والمقيمين قائلاً لا تكن الضحية التالية.

خريطة المطر اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار العواصف على ارتفاعات عالية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مصحوبة بنشاط سطحي ورياح تثير الغبار والغبار والوديان والأمطار الغزيرة مصحوبة ببرد في الباحة وعسير وجازان. المناطق.

أثناء نشاط الرياح السطحية للأتربة والغبار، فإنها تحد من الرؤية الأفقية فوق الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.