المدني يكثف أعمال الإشراف الوقائي في المشاعر المقدسة

كثف الدفاع المدني للحج أعمال الرقابة الوقائية في المشاعر المقدسة.

السيولة النقدية #الدفاع المدني الحج يصعد أعمال الرقابة الوقائية في الأماكن المقدسة. pic.twitter.com/YBXwe2xSbG

– الدفاع المدني السعودي (SaudiDCD) 26 يونيو 2022

واستعرض مقطع فيديو نشره الدفاع المدني على تويتر مختلف أعمال الرقابة الوقائية في المشاعر المقدسة لضمان سلامة أداء مناسك الحج على الحجاج.

تعاون الكيان

تتعاون العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ أعمال موسم حج هذا العام وتتبع مدى توافر جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله.