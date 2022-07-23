المدير التنفيذي للأهلي يهاجم الدماطي.. “خرج عن ثوابت النادي”

شن الدكتور سعد شلبى الرئيس التنفيذي للنادي الأهلي، هجومًا شرسًا على عضو مجلس إدارة محمد الدماطي، عقب تصريحاته الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شلبي في تصريحات متلفزة “ماذا كتب محمد الدماطي عضو النادي الأهلي لديه كل الاحترام، لكن ما فعله لم يعتاد عليه داخل النادي طوال تاريخه، وهو مخالف لمبادئ النادي “.

وأضاف “أي موضوع يتعلق بالنادي يتم مناقشته داخل مجلس الإدارة ولا يوجد نزاع داخل مجلس الإدارة”.

وأكد “لا توجد خلافات في مجلس إدارة الأهلي، وما تمت مناقشته لم يحدث إطلاقا في تاريخ الأهلي، ومخالفة لتقاليد النادي”.

وحول وجود خلافات في المجلس الأهلي قال “لم تكن هناك محادثات بين الخطيب والدماطي، والنقاش بينهما سيكون داخل المجلس الأهلي”.

أكد الدكتور سعد شلبى المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن محمود الخطيب التقى بلاعبي الفريق بعد خسارته كأس مصر.

وأضاف سعد شلبي “الخطيب أبلغ اللاعبين في نفس الرسالة أن النادي الأهلي لا يحظى بالتقدير ولا مكان للجماهير في النادي”.

وقال “لن نعطي تبريرات للجمهور. علينا أن ندخل بطولات جديدة لعجلة النادي “.

وأشار إلى أن الخطيب مهتم بعقد لقاء مع المدرب البرتغالي سواريس.

وأكد أنه تحدث في 3 محاور رئيسية، من بينها عملية تقييم للاعبين المعارين وتحديد اثنين من هؤلاء اللاعبين في الموسم الجديد.

وأوضح أن المحور الثاني الذي تحدث فيه مع المدرب كان ضرورة تحديد اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى إبداء رأيه في اللاعبين الذين تم ترشيحهم ليكونوا ضمن صفوف النادي الأهلي.

وأضاف أنه عقب انتهاء الاجتماع عقد الخطيب اجتماعا مع لجنة التخطيط بالنادي لبحث المحاور الثلاثة.

كما تحدث مع ياسين منصور، رئيس شركة الكراء، عن هذه المحاور، وبعث رسالة تهدئة للجمهور، وهي أن التقييمات جارية وأن النادي الأهلي لا يبحث عن مبررات وهو عمل. لتصحيح الأخطاء.

وشدد على أن التقييم ليس مباراة فالموسم مازال طويلا وعلق “لا أحد فوق التقييم”.

وأكد أنه لا يوجد توجيه ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وقال “لعبد الحفيظ تاريخ كبير في الأهلي والتعامل مع الكرة، ويشهد عليه الكارهون أمام الحبيب، ويعرف تقاليد النادي الأهلي”.

وأضاف “لا صحة لما يقال عن حسام غالي عضو مجلس الإدارة بمحاولة تهميش دور سيد عبد الحفيظ”.