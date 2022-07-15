المدينة المنورة تستقبل أكثر من 40 ألف حاج بعد أدائهم فريضة الحج

كشفت إحصائيات وزارة الحج والعمرة عن حركة القدوم والمغادرة للحجاج في المدينة المنورة، عن وصول 40387 حاجاً من مختلف الجنسيات إلى المدينة المنورة حتى ظهر أمس، بعد أداء مناسك الحج هذا العام.

وأشارت الإحصائيات إلى أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 36877 حاجا وصلوا برا بالحافلات، فيما استقبلت محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة 918 حاجا، واستقبل مركز الحج 2562 حاجا بعد أداء فريضة الحج.

وتظهر الإحصائيات عدد الحجاج المقيمين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن الحجاج الباكستانيين كانوا الأكثر عددًا في المدينة المنورة أمس حيث بلغ عددهم 10،096 حاجًا، ثم بنغلادش بعدد 5،067 حاجًا، ثم مصر بـ 3،782 حاجًا، ثم اليمن. ثم تركيا بـ2548 حاجا أمس، بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين أقاموا في المدينة المنورة 37524 حاجا.

وتشير الإحصاءات إلى أن 2863 حاجا غادروا المدينة المنورة بعد الحج من بنهم، وغادر 2783 حاجا جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي.

تواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة القيام بأعمالها الإشرافية لموسم حج هذا العام، والتي تضمنت تنفيذ 630 زيارة لتقييم منازل الحجاج، وبدء 1865 عملية جماعية. إيواء وتوجيه 916 حاجا مفقودا في مواقع الرعاية، بالإضافة إلى تنفيذ 39 زيارة لفحص الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام، والمكوّنين بالمستشفيات، إضافة إلى 281 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمة في مختلف محاور الاهتمام.