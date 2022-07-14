المدينة المنورة تستقبل 27 ألف حاج

كشفت إحصائيات وزارة الحج والعمرة عن حركة قدوم ومغادرة الحجاج بالمدينة المنورة عن وصول 27360 حاجاً من مختلف الجنسيات إلى المدينة المنورة اعتباراً من الليلة الماضية، بعد أداء مناسك الحج هذا العام.

يتوافد الحجاج على المدينة المنورة

وأشارت الإحصائيات إلى أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 26664 حاجا وصلوا برا بالحافلات، فيما استقبلت محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة 498 حاجا، واستقبل مركز الحج 198 حاجا بعد أداء فريضة الحج.

وتظهر الإحصائيات عدد الحجاج المقيمين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج باكستان كانوا الأكثر عددا في المدينة المنورة أمس بعدد 1875 حاجا، ثم من مصر بواقع 1337 حاجا، ثم بنغلادش بعدد 997 حاجا، ثم الأردن بـ 987 حاجا. حجاجا، ثم إيران بـ 681 حاجا، فيما بلغ إجمالي عدد الحجاج المقيمين بالمدينة المنورة أمس 7868 حاجا.

عودة الحجاج إلى بلادهم

وبحسب الإحصائيات، غادر 1،576 حاجا من المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي عبر رحلات منتظمة تم تشغيلها خلال اليومين الماضيين ضمن خطة تشرف عليها مختلف الجهات المعنية لتسهيل مغادرة الحجاج إلى بلدانهم. الهيئة العامة لموسم حج هذا العام، والتي تضمنت تنفيذ 505 زيارة لتقييم منازل الحجاج، وبدء 1،758 عملية ترويج إيواء، وتوجيه 908 من المعتمرين المفقودين في مواقع الخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ 38 زيارة لتفقد مواقع الخدمة. الوضع الصحي للحجاج المقبولين بالمستشفيات بالإضافة إلى 270 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمة في مراكز الرعاية المختلفة.