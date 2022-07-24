المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في مدن المملكة.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، سجلت المدينة المنورة أعلى درجة حرارة 48 درجة مئوية، فيما بلغت درجات الحرارة في أبها 18 درجة مئوية.

درجات حرارة عالية

وقال المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، إن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على النحو التالي المدينة المنورة 48 درجة مئوية، والأحساء وحفر الباطن 47 درجة، تليها الدمام وبريدة والخرج 46 درجة. . مئوية، بينما ستسجل الرياض والعلا 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الدنيا

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة الصغرى في بعض المدن هي كما يلي أبها 18 درجة، الباحة والقريات 22 درجة مئوية، وطريف والطائف 24 درجة مئوية.

طقس المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، عواصف معتدلة إلى قوية تتسبب في تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات برد فوق مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات المنطقة. مكة.

لا تزال فرصة حدوث سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة فوق الأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض والمناطق الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة ناضجة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 25 إلى 45 كم / ساعة في الجزء الشمالي ومن الغرب إلى الجنوب الغربي في الجزء الأوسط والجنوب بسرعة. من 15 إلى 30 كم / ساعة .