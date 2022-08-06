المدينه العالية في أبها بكم الدخول ، تعد المدينة المعروفة من المدن الموجودة داخل المملكة العربية السعودية من المدن السياحية داخل المملكة ، مما دفع التعديد بالتسائلات التي تتم مقبل المقيمين أو الوافدين الى المملكة العربية السعودية حول المدينه العالية في أبها ، وكم يبلغ سعر الدخول اليها ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر التالي .

المدينة العالية بأبها

المدينة العالية في أبها هي أحد مشاريع الأمير تركي بن ​​طلال، والتي يسعى من خلالها إلى تشجيع قدسية السياحة في المنطقة. ألف متر مربع، وتضم مجموعة من المطاعم والمحلات التجارية والشقق السكنية وأماكن الترفيه.

المدينة العالية بأبها كم تدخل

يتم الدخول لمدينة أبها العليا عن طريق حجز التذاكر عبر موقعها الرسمي، حيث تكون قيمة التذاكر للشخص البالغ 35 ريالًا وللأطفال 10 ريال سعودي.

متى تفتح المدينة العالية في أبها

سيفتتح هاي سيتي بأبها في تمام الساعة 800 صباحًا وحتى 100 ظهرًا، ثم يفتح مجددًا من الساعة 400 مساءً حتى 1200 منتصف الليل، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة من فيروس كورونا. .

كم تبلغ اسعار الفلل في مدينة ابها المرتفعة

يبلغ سعر فلل VIP في مدينة أبها المرتفعة قرابة 1،550،000 ريال سعودي، حيث تتميز الأماكن السكنية في المدينة المرتفعة بدخول الحجر الجبلي في بنائها، حفاظًا على البيئة التاريخية والطبيعية لمدينة أبها. منطقة أبها وعسير.

أبرز مطاعم المدينة العالية

تتميز المدينة العالية بوجود مجموعة من المطاعم الشهيرة، وسنذكر بعضها من خلال النقاط التالية

مطعم كلاود فيو.

مطعم جرافيتي برجر.

مطعم حدائق نارانج.

مطعم العجينة والبيتزا.

مطعم ذا إكزيت.

مطعم ان لاونج.

حساب تويتر مدني مرتفع

يمكن للأفراد متابعة الحساب الرسمي لمدينة High City في أبها من خلال تسجيل الدخول عبر حسابها الرسمي على Twitter “” حيث يتم مشاركة العديد من الفعاليات والأنشطة التي تقدمها المدينة، ويمكن للفرد طرح العديد من الاستفسارات من خلال الموقع.

وفي الختام تحدثنا لكم عبر السابق حول المدينه العالية في أبها بكم الدخول ، وإذ يمكنك الدخول إليها ، وسردنا لكم أهم المعلومات التي تتعلق بالمدينة العالية ، وساعات العمل داخل المدينة العالية والمطاعم الموجودة بها وأشهرها حساب تويتر مدني مرتفع .

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