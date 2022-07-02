المرأة السعودية بمبادرة طريق مكة تفانٍ وإخلاص في خدمة ضيوف الرحمن

في مبادرة طريق مكة، استطاعت المرأة السعودية أن تكون قدوة في التفاني والإخلاص في خدمة الحجاج، من خلال الجهود الملموسة لتسهيل إجراءات السفر وتوفير الوقت والجهد على الحجاج.

واستعرض مقطع فيديو نشرته الحسابات الرسمية لمبادرة طريق مكة جهود المرأة السعودية في المبادرة ودورها المهم في تسهيل الخدمات والإجراءات.

شرف الخدمة

وقالت نائبة أمين سر الجوازات الرقيب أمينة البور بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إنه لشرف كبير أن يتم اختيارك من بين الكوادر النسائية لخدمة واستقبال الحجاج في الدار البيضاء بالمغرب.

السعادة العظيمة

من جهتها قالت وكيلة وزارة الخارجية أريج العقيلي إنها تتشرف بالمشاركة في مبادرة تمثيل المملكة لخدمة الحجاج، مضيفة “أشعر بسعادة غامرة عندما أسمع دعاء الحجاج لي وعلى بلدي. “

مبادرة طريق مكة

هذه المبادرة هي فكرة رائدة تهدف إلى تسهيل إجراءات دخول الحجاج، وقد حشدت المملكة جميع القطاعات للقيام بهذه المهمة على أفضل وجه ممكن.

البلدان المشمولة بالمبادرة

أطلقت وزارة الداخلية المبادرة في خمس دول هذا العام 1444 هـ ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنغلاديش، ووزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني والزكاة والضريبة تشارك في تنفيذه مصلحة الجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “SDAYA” لخدمة الحجاج والمديرية العامة للجوازات وشركة علم.