المرأة فِيْ عالم الاستثمار.. تمكينها يدعم الاقتصاد

على الرغم من التقدم العالمي الكبير فِيْ جهُود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لا تزال البلدان المتقدمة والنامية تواجه العديد من التحديات لتحقيق المساواة الجوهرية.

اليوم، تشكل النساء قوة اقتصادية مهمة بناءً على موقعهن كرائدات أعمال وقادة وموظفات. من خلال توفِيْر الفرص لمشاركة المرأة على نطاق واسع فِيْ الاقتصاد، فإن القطاع المالي هُو المحرك الرئيسي لتمكينها.

كشف ساكسو بنك فِيْ أحدث استطلاع له أن نسبة المستثمرات قد ارتفعت بنحو 20٪ منذ عام 2017 فِيْ الإمارات العربية المتحدة. وذكر التقرير أن المرأة أصبحت أكثر استقلالية ماليا فِيْ السنوات الخمس الماضية وتلعب حاليا دورا رئيسيا فِيْ اتخاذ القرارات المالية التي تقتصر على الرجال فقط.

أعلنت السيدة سيما بوهاوث، المديرة التنفِيْذية لهِيْئة الأمم المتحدة للمرأة، فِيْ اجتماع مجلس الأمن فِيْ أبريل الماضي أن الاستثمار فِيْ التمكين الاقتصادي للمرأة يجلب العديد من المكاسب للسلام والازدهار، فِيْ حين أن الدول التي تهمش المرأة وتستبعدها من سوق العمل من المرجح أن تذهب. للحرب.

قالت شركة Family Office، وهِيْ شركة لإدارة الثروات فِيْ منطقة الخليج، إنها تسعى إلَّى خلق بيئة شاملة لدعم النساء فِيْ مكان العمل وإعدادهن لشغل مناصب قيادية.

بعد أن أطلقت الشركة منصتها التعليمية، The Family Office Academy، والتي تهدف إلَّى تثقيف الأجيال الشابة فِيْ مجال الاستثمار والشؤون المالية، تم قبولها بمعدل امرأتين لكل رجل. كَمْا تدعو الشركة أيضًا مجموعة مختارة من شركائها للانضمام إلَّى برنامج المحترفِيْن الشباب وبرامج التدريب الأخرى.

أعلن مكتب الأسرة عَنّْ دعمه للمركز العربي لتمكين المرأة (Nisf) المتخصص فِيْ تأهِيْل الكوادر النسائية للقيادة التنفِيْذية بهدف مساعدة المرأة العربية بشكل عام والنساء السعوديات بشكل خاص على تطوير أنفسهن مهنياً وتولي القيادة فِيْ الأعمال. قطاع.