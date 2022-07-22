المرئي والمسموع تستدعي أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية

نقلت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي محتوى متعلق بالألعاب الإلكترونية لخرقه ضوابط المحتوى الإعلامي وعرضه لمحتوى ينتهك نظام الإعلام المرئي والمسموع.

وأشارت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية مصالح المجتمع وأتباعه والمساهمة في توفير محتوى إعلامي متنوع ومركّز، بشرط عدم اشتماله على معلومات مضللة أو مخالفة للمعلومات الصوتية. – نظام الإعلام المرئي الذي يساهم في تعزيز وتحسين قطاع الإعلام للوصول إلى أعلى مستويات التميز على المستوى الإقليمي والدولي.

وسلط الضوء على عدم تسامحه في فرض العقوبات القانونية على المخالفين، داعياً إلى الالتزام بقواعده وأنظمته.للتعرف على الضوابط يمكنك الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع من خلال https//gcam.gov . ص / صفحات / 30.

كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة أو انتهاك لوسائل الإعلام من خلال الرابط https//eservices.gcam.gov.sa/user/services/77 أو على الرقم الموحد 920004242.