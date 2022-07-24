المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات تطلبان من “يوتيوب” إزالة الإعلانات المخالفة

طالبت كل من هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات يوتيوب بإزالة الإعلانات المخالفة.

وأشارت الوسيط السمعي البصري وهيئة الاتصالات في بيان مشترك إلى “ضمان الإدارة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التزام منصات المحتوى الرقمي المختلفة بالضوابط والأنظمة المعمول بها في المملكة، وبناءً على المراقبة، لوحظ أن منصة YouTube “YouTube” (التابعة لشركة Google) من خلال عرض إعلانات تستهدف مستخدميها داخل المملكة، والتي تضمن نقلها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية، و بما يخالف ضوابط المحتوى الإعلامي في المملكة وسياسة منصة يوتيوب “يوتيوب”.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وبناءً على ذلك، طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع ولجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من منصة YouTube (التابعة لشركة Google) إزالة هذه الإعلانات والامتثال للقواعد، وستتم مراقبة التزامها، وإذا استمر نقل المحتوى المخالف، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للوائح الاتصالات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع.