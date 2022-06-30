المراكز العربية تتوقع زيادة أصولها بـ10 مليارات ريال بعد استخدام نموذج القيمة العادلة

أعلنت شركة المراكز العربية أن مجلس إدارتها قد وافق على استخدام نموذج القيمة العادلة أو نموذج إعادة التقييم لقياس العقارات والاستثمارات العقارية.

توقعت الشركة، فِيْ بيان لها على السوق السعودي، اليوم الخميس، أن تتأثر قيمة صافِيْ أصول الشركة بشكل إيجابي نتيجة استخدام هذا النموذج بزيادة بنحو 10 مليارات ريال، بزيادة عَنّْ نحو 16 مليار ريال. سجل صافِيْ قيمة الأصول بالريال بخيار التكلفة نحو 26 مليار ريال. بالريال المسجل بالقيمة السوقية.

وأضافت أن الأثر المالي المتوقع نتيجة استخدام هذا النموذج سيبدأ من الربع الثالث من العام المالي 2023 (المنتهِيْ فِيْ 31 ديسمبر 2022).

وأشارت الشركة إلَّى أن استخدام هذه السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عَنّْه أي تدفق نقدي داخل الشركة.

قررت الشركة المضي قدمًا باستخدام هذا النموذج وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي IAS 40، بعد أن سمحت هِيْئة السوق المالية للشركات المدرجة باستخدامه للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022 وما بعده، حيث إنها الممارسة الأكثر تستخدم من قبل كبرى الشركات العقارية على مستوى العالم.

وأوضحت أن اعتماد هذا المعيار المحاسبي له العديد من الآثار الإيجابية على الشركة، بما فِيْ ذلك أن استخدام هذا المعيار سيظهر القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية للشركة ضمن البيانات المالية، مما سيعكس القيمة السوقية الحالية لتلك العقارات فِيْ وفقًا للمعايير المهنية الصادرة عَنّْ الجمعية الملكية للمساحين المعتمدين (“RICS”). التي تتماشى مع معايير التقييم الدولية.

وتابعت “من أهم الآثار الإيجابية لاستخدام هذا المعيار المحاسبي أيضًا، تعزيزه الملحوظ للمركز المالي للشركة، بما فِيْ ذلك تحسين نسب الدين، وارتفاع صافِيْ حقوق المساهمين، وتوازن الأرباح المحتجزة. بنحو 10 مليارات ريال (مما سيرفع القيمة الدفترية للسهم من حوالي 12 مليار ريال) إلَّى 34 ريالاً، الأمر الذي سيمنح الشركة قدرة إضافِيْة لتعظيم العوائد لمساهمي الشركة ومرونة عالية فِيْ مواكبة الوتيرة. مع تطورات القطاع المستقبلية والحد من مخاطره.

وقالت المراكز العربية إن اعتماد نموذج القيمة العادلة سيعزز بشكل عام قدرة الشركة على توسيع عملياتها بشكل أسرع وأكثر فاعلية، والقدرة على تبني فرص استثمارية جديدة.