المربع الإلكتروني للنتائج 2022 الثانوية العامة الدور الثاني Sahl تطبيق سهل moe.edu.kw

المربع الالكتروني لنتائج 2022 لنشر نتائج طلبة المراحَلْ التعليمية للتعليم الاساسي وتوفر وزارة التربية والتعليم استخراج نتائج الثانوية العامة فِيْ الدور الاول والثاني من خلال التطبيق الالكتروني الساحَلْ من الجوال هاتف جوجل فِيْ الكويت يدل على ارتفاع نسبة البحث عنه.

تطبيق إلكتروني سهل

هُو تطبيق إلكتروني تم تنزيله من خلال متجر جوجل بلاي على الهاتف المحمول، ومن خلال هذا التطبيق الإلكتروني قدمت وزارة التربية والتعليم نتائج الحَلْقة الأولى من المرحَلْة الثانوية وبدأ استخدام التطبيق مرة أخرى لاستخراج النتائج. الجولة الثانية بعد الإعلان عن الانتهاء من تصحيح جميع نتائج الطلاب وبدء تحميل النتائج.

الصندوق الإلكتروني لنتائج الثانوية العامة 2022 الدور الثاني سهل سهل التطبيق moe.edu.kw

بدأ طلاب المرحَلْة الثانوية من جديد امتحانات الجولة الثانية فِيْ القسم العلمي والأدبي والديني بداية الأسبوع الماضي، وانتهت جميع الامتحانات يوم الخميس فِيْ نهاية نفس الأسبوع، وبدأت فحوصات التصحيح لتصحيح الطالب. . النتائج فِيْ نهاية كل مادة، وبدأت لجان ة فِيْ ة النتائج للتأكد من حصول الطلاب على الدرجات الصحيحة والمستحقة.

وظهرت نتائج الجولة الثانية من خلال الصندوق الإلكتروني لنتائج 2022

يعلن موقع وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت عن كل ما يتعلق بالتعليم فِيْ الدولة، ويتم استخراج نتائج المرحَلْة الأساسية فِيْ خانة النتائج الإلكترونية، فِيْما أعلنت الوزارة نتائج المرحَلْة الأولى من الثانوية العامة، على أن النتائج من خلال تطبيق سهل، ويجب على كبار السن فِيْ المدارس الثانوية الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول، أو تنزيله، للاستعلام عن نشر النتائج.

استخراج نتائج الطلبة فِيْ الكويت

توفر وزارة التربية والتعليم منصات لوزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج الطلاب والحصول على الشهادات وكذلك المعدل الأكاديمي وكل ما يتعلق بالمعلم، حيث يعتبر نظام تعليمي متكامل