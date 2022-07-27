المربع الالكتروني.. رَابِطْ الاستعلام عن نتائج الطلاب الدور الثاني 2022 الكويت عبر موقع وزارة التربية

رَابِطْ نتائج طلاب الجولة الثانية للكويت 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية. نقدمه لك فِيْ هذا المقال من خلال موقعنا على الإنترنت “Edúcame”. ينتظر العديد من طلاب المدارس الكويتية سماع نتائج الجولة الثانية لهذا العام. هذا بعد أن أنهُوا الاختبارات التي بدأت فِيْ السابع عشر من يوليو. وتأتي امتحانات الدور الثاني بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية نتائج الجولة الأولى التي شملت الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

نتائج الطلبة للدور الثاني 2022 الكويت

فِيْ الآونة الأخيرة كان هناك العديد من عمليات البحث عن نتائج الطلبة للدور الثاني 2022 الكويت. بالتزامن مع اعلان النتائج من خلال وزارة التربية والتعليم عبر موقع الصندوق الالكتروني. كَمْا اختتمت اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022. ومن المقرر الإعلان عن امتحانات الدور الثاني فِيْ الكويت صباح يوم الخميس الموافق 27-7-2022 نتائج الطلاب رسمياً من خلال وزارة التربية والتعليم.

نتائج الجولة الثانية لوزارة التربية الكويتية

وفِيْ السياق ذاته، أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الجولة الثانية فِيْ الكويت ستكون متاحة للطلاب فِيْ التاريخ الذي تم توضيحه مسبقًا. يذكر أن الوزارة أصدرت نتائج الجولة الأولى من الامتحانات هذا العام بنسبة نجاح 84.84٪. وأوضح أن نسبة الطلاب المقبولين فِيْ القسم العلمي هذا العام بلغت 78.91٪، فِيْما بلغت نسبة النجاح فِيْ القسم الأدبي 79.31٪، والشعبة الدينية 82.85٪.

وزارة التربية والتعليم نتائج الجولة الثانية عبر موقع المربع الالكتروني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح وتسجيل نتائج اختبارات الطلاب، سيتم تحميل نتائج الجولة الثانية عبر موقع الصندوق الإلكتروني. والتي من خلالها يمكن لكل طالب الاطلاع على النتائج بالرقم المدني. بعد ذلك نراجع معك الخطوات لاستخراج النتيجة بشكل صحيح.

أولا، اذهب إلى الرَابِطْ موقع نتائج الجولة الثانية من السحب الإلكتروني

ثم حدد المرحَلْة الثانوية.

ثم أدخل رقمك المدني.

ثم انقر فوق رمز “الاستعلام”.

نتائج الطلاب

وبعد ذلك تعرفنا على تفاصيل نتائج طلبة الدور الثاني. ونود أن نشير إلى أن وزارة التربية والتعليم قد كشفت عن التقويم الأكاديمي للعام الجديد 2022-2023، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ السنة الدراسية لطلبة المدارس الثانوية فِيْ الكويت فِيْ 13 سبتمبر. ستبدأ السنة الأكاديمية الجديدة لطلاب السنة الثانية فِيْ 18 سبتمبر 2022.