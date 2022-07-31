المربى البيتي بالفواكهة الموسمية حضريها فِيْ البيت

كيفِيْة تحضير مربى الفاكهة فِيْ المنزل، يحب الكثير منا مربى الفاكهة بجميع أنواعها، لكن معظم النساء لا يدركن الطريقة الصحيحة لصنعه، مثل المربى المحضر والسلس على الوجبات الخفِيْفة.

مكونات صنع مربى الفاكهة

كوب مانجو مقطع.

كوب موز شرائح.

كوب من الكَمْثرى المفرومة.

كوب جوافة مفرومة.

2 كوب سكر أبيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة تحضير مربى الفاكهة

نأخذ الخلاط الكهربائي ونضيف قطع المانجو وقطع الجوافة والكَمْثرى والموز المفروم.

اخلطي الثمار جيدًا حتى تحصلي على مزيج ناعم من الفاكهة.

نضع الثمار فِيْ وعاء عميق ونضيف السكر الأبيض ونقلب جيداً حتى يذوب السكر.

بعد ذلك، نرفع القدر على نار هادئة ونتركه يغلي، ونحصل على قوام مربى سميك.

ثم نضيف عصير الليمون بعد الغليان ثم نرفع القدر عن النار ونضيف الفانيليا ونقلب الخليط جيداً.

ثم نحصل على برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة ونملأ البرطمانات بالمربى اللذيذ واللذيذ.

مكونات مربى الفراولة

4 كيلو فراولة.

كيلو ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة عمل مربى الفراولة

أولاً نقوم بتنظيف الفراولة ونغسلها جيدًا، ثم نخرج وعاءًا عميقًا كبيرًا ونقطع الفراولة ونضيفها إلى الوعاء.

ثم يضاف السكر الأبيض ويقلب جيدا ثم يرفع القدر على نار هادئة.

عندما يغلي خليط المربى، أضيفِيْ عصير الليمون مع الاستمرار فِيْ التقليب جيدًا.

ثم نرفع القدر عن النار ونتركه يبرد تمامًا.

ثم نحصل على برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة، نملأ المربى ونخزنه فِيْ الثلاجة.

مكونات صنع مربى المشمش

2 كيلو مشمش.

كيلو سكر ابيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

3 أعواد قرنفل.

طريقة تحضير مربى المشمش