المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس

قال البنك المركزي الأردني، فِيْ بيان، اليوم الخميس، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، بعد تحرك مماثل من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، فِيْ ظل ربط عملة البلاد بالدولار.

قررت لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة على الأموال الفِيْدرالية بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى 2.5 فِيْ المائة، وهِيْ زيادة للمرة الرابعة هذا العام.

قال بنك الاحتياطي الفِيْدرالي إنه ستكون هناك حاجة إلَّى مزيد من الزيادات فِيْ معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

كانت هذه هِيْ الزيادة الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، والرفع الرابع لسعر الفائدة هذا العام، حيث تحرك محافظو البنوك المركزية الأمريكية بقوة لقمع أقوى ارتفاع فِيْ التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، لتجنب الركود فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ العالم.

وأشار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أن البيانات أظهرت “ضعف الإنفاق والإنتاج” على الرغم من الزيادة القوية فِيْ خلق فرص العمل.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول إن التضخم فِيْ الولايات المتحدة لا يزال “مرتفعًا للغاية”.

وأضاف أن رفع سعر الفائدة “الكبير بشكل غير عادي” قد يكون ضروريا خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي فِيْ سبتمبر، كجزء من محاولات تهدئة التضخم، حسب ما أوردته وكالة فرانس برس.