المركزي الألماني الاقتصاد سيتراجع 3% فِيْ 2023 إذا توقف الغاز الروسي

أفاد البنك المركزي الألماني، بلومبرج، أن الاقتصاد سينخفض ​​بنسبة 3٪ فِيْ عام 2023 إذا توقف الغاز الروسي.

رفعت ألمانيا مستوى التأهب فِيْ خطتها الطارئة للغاز ذات المراحل الثلاث، الخميس الماضي، 23 يونيو، بسبب انخفاض الإمدادات الروسية.

وعليه، تستعد ألمانيا للانتقال إلَّى المستوى الثاني من خطة الطوارئ، فِيْ ظل ارتفاع مخاطر إمدادات الغاز على المدى القصير، مما يسمح للمرافق بنقل الأسعار المرتفعة إلَّى الصناعة والأسر، وبالتالي تقليل الطلب.

فِيْ أواخر مارس، قامت ألمانيا بتفعيل المستوى الأول من خطة طوارئ لمواجهة نقص إمدادات الغاز الروسي. تتضمن هذه الخطة مراقبة صارمة للتدفقات اليومية والتركيز على ملء خزانات الغاز.

كان قرار الانتقال إلَّى المرحلة التالية قيد الدراسة، حيث بدأت شركة غازبروم الروسية فِيْ تقليل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلَّى 40٪ فقط.

تتطلع ألمانيا إلَّى استخدام خط أنابيب نورد ستريم 2 لتعزيز قدرات الغاز الطبيعي المسال، فِيْ ظل التدهُور المستمر للعلاقات مع روسيا ؛ تعتزم الحكومة الألمانية تحويل أجزاء من خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 إلَّى وصلة لمحطة غاز طبيعي مسال على ساحل بحر البلطيق، وفقًا لرويترز.

وفِيْ يوم الخميس الماضي، رفعت بلاده مستوى التأهب للغاز بعد أن قطعت روسيا الإمدادات.

وأضاف أن الغاز أصبح الآن سلعة نادرة فِيْ ألمانيا.

أعلنت الحكومة الألمانية أن ألمانيا ستتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمداداتها من الغاز فِيْ مواجهة انخفاض الشحنات الروسية، بما فِيْ ذلك زيادة استخدام الفحم.

وقالت وزارة الاقتصاد فِيْ بيان سابق “من أجل تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كَمْيات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء، وبالتالي يجب استخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بشكل أكبر”.

خفضت شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق فِيْ الأيام الأخيرة.