المركزي الألماني علامات الركود الاقتصادي “تتضاعف”

برلين (رويترز) – قال البنك المركزي الألماني يوم الاثنين إن من المرجح بشكل متزايد أن يشهد أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا انكَمْاشا “مطولا” فِيْ النمو بعد أن خفضت روسيا إمدادات الطاقة للقارة.

وأشار البنك المركزي الألماني فِيْ تقريره الشهري إلَّى أن “بوادر الركود فِيْ الاقتصاد الألماني تتضاعف”، محذرا من “تراجع واسع النطاق وطويل الأمد فِيْ الناتج الاقتصادي”.

يرجع التراجع المحتمل قبل كل شيء إلَّى “قيود العرض”، أي انخفاض شحنات الطاقة فِيْ أعقاب الُغُزو الروسي لأوكرانيا. خفضت موسكو إمدادات الغاز إلَّى أوروبا وأبقت خط أنابيب نورد ستريم مغلقًا منذ نهاية أغسطس، مما زاد الضغط على الاقتصاد الألماني.

اعتمدت ألمانيا بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية لتزويد صناعتها بالطاقة وتدفئة المنازل، حيث جاء 55 فِيْ المائة من الغاز الذي تستهلكه من روسيا قبل اندلاع الحرب.

نما الناتج المحلي الإجمالي الألماني بشكل طفِيْف بنسبة 0.1٪ بين أبريل ويونيو، لكن عددًا متزايدًا من المؤشرات الاقتصادية، مثل ثقة المستهلك والأعمال، بدأ فِيْ الانخفاض.

قال البنك المركزي الألماني إن الاقتصاد من المرجح أن ينكَمْش “بشكل طفِيْف” فِيْ الربع الثالث من العام، قبل حدوث انخفاض “كبير” خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 وبداية عام 2023.

وأضاف أن تعليق إمدادات الغاز الروسي يعَنّْي أن الوضع “متوتر للغاية”.

وتوقع البنك المركزي إمكانية “تجنب التقنين الرسمي” للوقود، لكن التخفِيْضات الضرورية فِيْ الاستهلاك ستدفع الشركات لخفض الإنتاج أو إيقافه مؤقتًا.

وقال إنه من غير المرجح أن يكون التأثير سيئًا مثل “السيناريو المعاكس” الذي رسمه البنك المركزي الألماني فِيْ يونيو، والذي توقع انكَمْاش الاقتصاد بنسبة 3.2٪ فِيْ عام 2023.

لكنه أضاف أن “التوقعات غير مؤكدة للغاية”.

أدى انخفاض إمدادات الغاز إلَّى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، مما أدى إلَّى قفزة فِيْ معدلات التضخم، وهِيْ الأعلى منذ عقود. ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7.9٪ فِيْ ألمانيا فِيْ أغسطس، وهِيْ أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.