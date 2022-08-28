المركزي الأوروبي يتعين على البنوك المركزية تشديد السياسة حتى أثناء الركود

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفِيْذي للبنك المركزي الأوروبي، إنها معرضة لخطر فقدان ثقة الجمهُور ويجب عليها الآن التصرف بقوة لمكافحة التضخم، حتى لو دفع اقتصاداتها إلَّى الركود.

اقترب التضخم من رقمين فِيْ العديد من الاقتصادات الكبرى فِيْ العالم، ومن المرجح أن يكون أي انخفاض فِيْ معدلاته بطيئًا، مما يبقي الأسعار فوق أهداف البنوك المركزية لسنوات قادمة.

وقال شنابل فِيْ ندوة جاكسون هُول الاقتصادية التي نظمها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) “حتى لو دخلنا فِيْ حالة ركود، فلا خيار أمامنا سوى الاستمرار فِيْ هذا المسار”.

حذر شنابل البنوك المركزية من التوقف عَنّْد أول علامة على تحول محتمل فِيْ الضغوط التضخمية. وبدلاً من ذلك، قالت، يتعين على صانعي السياسة الإشارة إلَّى “عزمهم القوي” على إعادة التضخم إلَّى الهدف بسرعة.

وأضاف شنابل “إذا توقع الجمهُور أن تخفض البنوك المركزية من حذرها من المخاطر التي يتعرض لها النمو الاقتصادي، أي إذا تخلت عَنّْ معركتها ضد التضخم قبل الأوان، فإننا نجازف برؤية تصحيح أكثر حدة فِيْ المستقبل”.

وقالت إن خطر تحرك توقعات التضخم على المدى الطويل فوق أهداف البنك المركزي آخذ فِيْ الازدياد.