المركزي الأوروبي يرفع الفائدة نصف نقطة مئوية لأول مرة منذ 2011

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا، لينضم إلَّى المسيرة العالمية لمكافحة التضخم المرتفع برفع كبير غير متوقع بمقدار نصف نقطة مئوية.

يأتي القرار فِيْ اجتماع لمجلس محافظي البنك المؤلف من 25 عضوًا يوم الخميس فِيْ الوقت الذي يواجه فِيْه البنك طريقًا صعبًا إلَّى الأمام ما إذا كان الاندفاع إلَّى رفع تكلفة الائتمان سيدفع أوروبا إلَّى الركود على حساب مكافحة التضخم القياسي أم لا.

ويقول البنك إن الزيادة الأكبر من المتوقع كانت مبررة “بتقييم حديث لمخاطر التضخم”.

وصرح البنك بأنه سيكون من المناسب الاستمرار فِيْ رفع أسعار الفائدة فِيْ الاجتماعات القادمة.

فِيْ سياق ذي صلة ؛ كشف البنك المركزي الأوروبي عَنّْ أداة أزمة جديدة تهدف إلَّى السيطرة على تكاليف الاقتراض لحكومات منطقة اليورو المثقلة بالديون مثل إيطاليا، حيث رفع البنك أسعار الفائدة لأول مرة منذ عقد.

إن ما يسمى بأداة حماية تعميم السياسة، وهُو برنامج شراء الأسْهُمْ، “يمكن تفعيله فِيْ مواجهة ديناميكيات السوق المضطربة وغير المبررة التي تشكل تهديدًا خطيرًا لتعميم السياسة النقدية عبر منطقة اليورو.”

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الخميس إن تداعيات الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا وارتفاع التضخم يلقيان بظلال قاتمة على التوقعات الاقتصادية فِيْ منطقة اليورو.

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وقالت لاغارد للصحفِيْين “العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا يشكل عائقا مستمرا أمام النمو. تداعيات التضخم المرتفع … والارتباك المتزايد يضعف الاقتصاد.”

وأضافت أن هذه العوامل “تلقي بظلالها على آفاق النصف الثاني من عام 2022”.

وأضافت أن التضخم فِيْ منطقة اليورو “لا يزال مرتفعا بشكل غير مرغوب فِيْه ومن المتوقع أن يظل فوق هدفنا لفترة طويلة”.

وقال المحلل المالي فِيْ IG، منتصر صافِيْ الدين، فِيْ مقابلة مع قناة العربية، إن سعر الفائدة الذي سيتبناه البنك المركزي الأوروبي لن يؤثر على الأسواق أو المستثمرين، والمشكلة ليست مع المركزي الأوروبي. البنك أو بسببه.

وأضاف أنه قد يكون هناك المزيد من الأسئلة للجميع بعد أن أنهى لاغار المؤتمر الصحفِيْ.