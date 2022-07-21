المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 2011 لتصبح 0.5%

أصدر البنك المركزي الأوروبي قرار سعر الفائدة المتوقع، وسط أجواء محمومة، حيث تواجه الدول الأوروبية أزمة ارتفاع الأسعار بمستويات غير مسبوقة.

القرار المركزي الأوروبي

أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلَّى 0.5٪ فِيْ يوليو.

من المتوقع ارتفاع جديد فِيْ سبتمبر بأكثر من 25 نقطة أساس إذا لم تستجب بيانات التضخم للتشديد الأوروبي.

كَمْا تم رفع سعر الفائدة على الاقتراض إلَّى 0، بعد أن كان سالب 0.5٪.

أزمة اليورو

انخفض اليورو دون مستوى الدولار لينخفض ​​من خط التكافؤ لأول مرة منذ 20 عامًا نتيجة التباطؤ فِيْ التشديد من قبل المركزي الأوروبي برئاسة كريستين لاغارد، لكنه عاد فِيْ الأيام السابقة للارتفاع مرة أخرى بعد الأوروبي. قامت الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما أعطى اليورو دفعة قوية.

ارتفع اليورو يوم الخميس إلَّى 1.0230 دولار فِيْ المساء، لكنه انخفض إلَّى 1.0185 فِيْ أوروبا بعد إحجام ثلاثة أحزاب فِيْ الائتلاف الإيطالي بالحكومة عَنّْ المشاركة فِيْ تصويت بحجب الثقة دعا إليه رئيس الوزراء ماريو دراجي فِيْ محاولة لتجديد ائتلاف حكومي هش.

لكن اليورو شهد أسبوعًا قويًا، مدعومًا بتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وبعد أن ذكرت رويترز أن خط أنابيب نورد ستريم 1 سيعاد فتحه فِيْ الوقت المحدد بعد صيانة استمرت 10 أيام.

وارتفع الدولار إلَّى 138.575 يناً وتماسك بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ 24 عاماً عَنّْد 139.38 ين الذي سجله الأسبوع الماضي.

واصل الجنيه تداوله دون 1.20 دولار، وسجل فِيْ تعاملاته الأخيرة انخفاضا بنسبة 0.2 فِيْ المئة إلَّى 1.1952 دولار.

عكس الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر مساره، حيث انخفض بنسبة 0.2 فِيْ المائة إلَّى 0.6875 دولار، فِيْ حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.5 فِيْ المائة إلَّى 0.6201 دولار.