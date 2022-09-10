“المركزي الأوروبي” يشعل توقعات الفائدة.. زيادة جديدة بأكثر من 1%

يدرس صناع السياسة فِيْ البنك المركزي الأوروبي زيادة جديدة فِيْ أسعار الفائدة الرئيسية بأكثر من 1٪ فِيْ محاولة للحد من التضخم المفرط.

ونقلت رويترز عَنّْ مصادر قولها إن صانعي السياسة فِيْ البنك المركزي الأوروبي يشعرون بمخاطر متزايدة تتمثل فِيْ أنهم قد يضطرون إلَّى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلَّى 2٪ أو أكثر.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من صفر إلَّى 0.75٪ دفعة واحدة الخميس الماضي، وتوقعت كريستين لاغارد، رئيسة البنك، زيادتين أو ثلاث زيادات أخرى فِيْ المستقبل.

وقالت لاجارد إن أسعار الفائدة لا تزال بعيدة عَنّْ المستوى الذي سيعيد التضخم إلَّى هدف 2٪.

يسعى المركزي الأوروبي للحد من التضخم المرتفع القياسي فِيْ منطقة اليورو على الرغم من الركود المحتمل.

مع بلوغ التضخم فِيْ منطقة اليورو 9.1٪ فِيْ أغسطس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بسرعة قياسية وحث الحكومات على المساعدة فِيْ خفض فواتير الطاقة التي تضخمت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت خمسة مصادر قريبة من الملف لرويترز إن العديد من صانعي السياسة يرون احتمالا متزايدا أنهم سيحتاجون إلَّى رفع أسعار الفائدة إلَّى مستويات قد تتسبب فِيْ تباطؤ الاقتصاد عَنّْد 2٪ أو أعلى.

وأضافت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عَنّْ هُويتها بسبب المداولات بشأن السياسة النقدية بشكل خاص، أن الرفع من المرجح أن يحدث إذا ظلت توقعات التضخم الأولى للبنك المركزي الأوروبي لعام 2025، والمقرر نشرها فِيْ ديسمبر، فوق 2٪.

ورفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق.

يتوقع البنك المركزي الأوروبي حاليًا تضخمًا عَنّْد 2.3٪ فِيْ عام 2024، على الرغم من أن أحد المصادر قال إن توقعًا داخليًا تم إجراؤه فِيْ اجتماع يوم الخميس جعله أقرب إلَّى 2٪ بعد الأخذ فِيْ الاعتبار أسعار الغاز الأخيرة.

كان محافظ البنك المركزي الهُولندي كلاس نوت والبلجيكي بيير وونش أول من تحدث علنًا عَنّْ الدخول فِيْ مثل هذا المستوى العالي من الاهتمام، فِيْ وقت شعر فِيْه معظم زملائهم أن أسعار الفائدة تحتاج فقط إلَّى العودة إلَّى ما بين 1٪ و 2٪.

وقالت المصادر إن صانعي السياسة يستعدون لركود هذا الشتاء ونمو اقتصادي العام المقبل أضعف من التوقعات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي عَنّْد 0.9٪.

لكنهم أضافوا أن البعض شعر بالراحة تجاه سوق العمل القوي، والذي من شأنه أن يخفف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.