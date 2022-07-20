“المركزي” الإماراتي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ‭8.2‬% خلال الربع الأول

وقال، اليوم الأربعاء، إن التقديرات تشير إلَّى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 8.2٪، مدعومة بزيادة إنتاج النفط.

يتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4٪ فِيْ عام 2022 و 4.2٪ فِيْ عام 2023. وهناك إمكانية قوية لتحقيق نمو أقوى نتيجة لزيادة إنتاج النفط وتعهد الحكومة بمضاعفة حجم قطاع التصنيع بحلول عام 2031.

وذكر البنك أن التقديرات تشير إلَّى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من النفط والغاز ارتفع على أساس سنوي بنسبة 13٪، خلال الربع الأول من العام، بمتوسط ​​إنتاج نفطي يبلغ 2.95 مليون برميل يوميًا.

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة الخليج فِيْ المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع فِيْ محاولة لتأمين التزامات لزيادة الإنتاج فِيْ الوقت الذي يكافح فِيْه لاحتواء التضخم.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين المنتجين القلائل الذين لا يزال لديهم طاقة فائضة كبيرة.

قال مصرف الإمارات المركزي إن إنتاج النفط فِيْ الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 8٪ هذا العام و 5٪ فِيْ عام 2023، بينما من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.3٪ و 3.9٪ فِيْ 2022 و 2023 على التوالي.

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلَّى 5.6٪ فِيْ عام 2022 وكان 3.4٪ فِيْ الربع الأول من العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مرتفعًا من 2.3٪ فِيْ الربع الأخير و 0.6٪ فِيْ الربع الثالث من العام الماضي.

الإمارات العربية المتحدة هِيْ الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تضع سقفاً لأسعار الوقود مثل جيرانها.