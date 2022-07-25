“المركزي” الإماراتي يتوقع ارتفاع التضخم إلَّى 5.6% فِيْ 2022

وتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن يصل إلَّى 5.6٪ هذا العام.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلَّى انتقال ارتفاع أسعار النفط إلَّى الوقود، فضلاً عَنّْ المواد الغذائية التي تشهد زيادات على مستوى العالم.

وأضاف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن الضغوط التضخمية ستؤدي إلَّى ارتفاع الأجور والإيجارات.

وفِيْ سياق متصل، أشار مصرف الإمارات المركزي إلَّى أن تأثير التضخم المستورد سيتراجع بسبب ارتباط الدرهم بالدولار، بعد أن سجل الدولار ارتفاعًا بنحو 10٪ أمام سلة العملات العالمية فِيْ الربع الأول من العام الجاري. .

وبذلك تصبح واردات الإمارات أرخص مما يحد من تأثير التضخم العالمي على التضخم فِيْ الإمارات.