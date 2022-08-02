المركزي الإماراتي يصدر إرشادات جديدة تستهدف مكافحة غسل الأموال

إصدار إرشادات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة فِيْما يتعلق بالمخاطر المتعلقة بالأشخاص ذوي المخاطر السياسية.

تساهم الإرشادات الجديدة فِيْ تطوير فهم المؤسسات المالية المرخص لها للمخاطر والتنفِيْذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز امتثالها للمعايير والتوجيهات الصادرة عَنّْ المالية. مجموعة العمل (FATF).

يجب على المؤسسات المالية المرخصة إثبات امتثالها للمتطلبات الواردة فِيْ الإرشادات الجديدة خلال شهر واحد من تاريخ الإصدار، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

بموجب الإرشادات الجديدة، يتعين على المؤسسات المالية المعتمدة تنفِيْذ إجراءات العَنّْاية الواجبة الإلزامية المحددة للأشخاص ذوي المخاطر السياسية، أو أفراد عائلاتهم المباشرين، أو المرتبطين المقربين، بالإضافة إلَّى العَنّْاية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء، حيث قد تتعرض المؤسسات المالية المرخص لها إلَّى زيادة مخاطر غسل الأموال والتمويل. الإرهاب وتمويل الأنشطة غير المشروعة الأخرى من قبل عملاء الشخصيات السياسية الخطرة ومعاملاتهم المالية المتعلقة بهم.

ذكر البنك المركزي أن المؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم خدمات لعملاء الأشخاص الذين يمثلون المخاطر السياسية، يجب أن تضع سياسات قائمة على المخاطر فِيْ برامج مكافحة غسل الأموال، لضمان تحديد العملاء وهُوية الأشخاص السياسيين الذين يمثلون مخاطر على الحصول على درجة مناسبة، أو العملاء المرتبطين بها، قبل بدء علاقة العمل، وتصنيف المخاطر وتطبيق إجراءات العَنّْاية الواجبة المناسبة مع العملاء، بالإضافة إلَّى المراقبة المستمرة لعلاقات العمل الخاصة بهم.

يجب أن تحتفظ المؤسسات المالية المرخصة بأنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية والتي يحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يجب عليها الإبلاغ عَنّْ أي سلوك مشبوه يحتمل أن يكون مرتبطًا بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة جنائية، من خلال تقديم تقرير إلَّى وحدة المعلومات المالية الإماراتية باستخدام بوابة goAML.

يجب أيضًا دمج هذه الضمانات فِيْ برنامج الامتثال للمؤسسات المالية المرخص لها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعمها بالحوكَمْة والتدريب المناسبين.