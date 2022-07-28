“المركزي الإماراتي” يفرض عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة فِيْ البلاد

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامات مالية على 6 بنوك عاملة فِيْ الدولة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2022، بشأن تنفِيْذ بعض أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف للتبادل الآلي للمعلومات ومعيار الإفصاح المشترك. منظمة التعاون

معيار الإفصاح المشترك هُو نهج عالمي للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية فِيْ جميع أنحاء العالم من خلال قنوات آمنة.

يحدد المعيار المعلومات التي سيتم تبادلها، وأنواع المؤسسات المالية المطلوب الإبلاغ عَنّْها، والأنواع المختلفة للحسابات المالية وأصحاب الحسابات المدرجة فِيْ هذا النطاق، بالإضافة إلَّى إجراءات العَنّْاية الواجبة المشتركة التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها.

تأخذ العقوبات المالية فِيْ الاعتبار إخفاقات البنوك فِيْ تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال فِيْما يتعلق بالعَنّْاية الواجبة المطلوبة وإجراءات ومعايير الإبلاغ. أتاح البنك المركزي لجميع البنوك العاملة فِيْ الدولة الوقت الكافِيْ لتطبيق معيار الإفصاح المشترك.

يلتزم المصرف المركزي بالامتثال لجميع اللوائح التي تهدف إلَّى تعزيز النظام المالي والمصرفِيْ فِيْ الدولة، مما يدعم التزام دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافِيْة الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.