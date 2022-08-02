“المركزي الإماراتي” يكافح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بإرشادات جديدة

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة.

الإرشادات الجديدة الصادرة عَنّْ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين الذين يمثلون مخاطر.

تساهم الإرشادات الجديدة فِيْ تطوير فهم المؤسسات المالية المرخص لها للمخاطر والتنفِيْذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز امتثالها للمعايير والتوجيهات الصادرة عَنّْ المالية. مجموعة العمل (FATF).

يتعين على المؤسسات المالية المرخصة إثبات الامتثال للمتطلبات الواردة فِيْ الإرشادات الجديدة فِيْ غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.

بموجب الإرشادات الجديدة، يتعين على المؤسسات المالية المعتمدة تنفِيْذ إجراءات العَنّْاية الواجبة الإلزامية المحددة للأشخاص ذوي المخاطر السياسية، أو أفراد عائلاتهم المباشرين، أو المرتبطين المقربين، بالإضافة إلَّى العَنّْاية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء، حيث قد تتعرض المؤسسات المالية المرخص لها إلَّى زيادة مخاطر غسل الأموال والتمويل. الإرهاب وتمويل الأنشطة غير المشروعة الأخرى من قبل عملاء الشخصيات السياسية الخطرة ومعاملاتهم المالية المتعلقة بهم.

يجب على المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدمات لعملاء الأشخاص السياسيين السياسيين تطوير سياسات قائمة على المخاطر فِيْ برامج مكافحة غسيل الأموال لضمان تحديد العملاء وهُوية الأشخاص السياسيين السياسيين بشكل مناسب أو العملاء ذوي الصلة قبل بدء علاقة عمل. تصنيف المخاطر وتطبيق إجراءات العَنّْاية الواجبة المناسبة مع العملاء، بالإضافة إلَّى المراقبة المستمرة لعلاقتهم التجارية.

يجب أن تحتفظ المؤسسات المالية المرخصة بأنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية والتي يحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يجب عليها الإبلاغ عَنّْ أي سلوك مشبوه يحتمل أن يكون مرتبطًا بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة جنائية، من خلال تقديم تقرير إلَّى وحدة المعلومات المالية الإماراتية باستخدام بوابة goAML.

يجب دمج هذه الضمانات فِيْ برنامج الامتثال للمؤسسات المالية المصرح لها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعمها بالحوكَمْة والتدريب المناسبين.

قال خالد محمد بلعمه، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “نحن حريصون على تعزيز وضمان فهم شامل لجميع المؤسسات المالية المرخصة لدورها ومسؤولياتها فِيْ التخفِيْف من المخاطر المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وحماية النظام المالي فِيْ الدولة من الأنشطة غير المشروعة. تساهم هذه الإرشادات الجديدة فِيْ توفِيْر المزيد من المتطلبات والتدابير التي تساعد المؤسسات المالية المصرح لها على الوفاء بالتزاماتها فِيْ هذا الصدد قبل وبعد بدء علاقات العمل مع الأشخاص ذوي المخاطر السياسية “.

وأضاف سنواصل جهُودنا لإصدار توجيهات تنظيمية مماثلة لضمان تعزيز كفاءة ومتانة النظام المالي فِيْ الدولة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.