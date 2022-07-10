“المركزي” الإيطالي وقف تدفق الغاز الروسي قد يؤدي إلَّى انكَمْاش الاقتصاد

وقال إن وقف تدفق الغاز الطبيعي الروسي خلال الربع الحالي قد يؤدي إلَّى انكَمْاش اقتصاد البلاد.

جاء ذلك فِيْ كلمة ألقاها محافظ البنك، إجنازيو فِيْسكو فِيْ روما، الجمعة، حيث أوضح أنه وفقًا لهذا السيناريو، فإن الناتج المحلي الإجمالي “سينكَمْش فِيْ المتوسط ​​خلال عامي 2022 و 2023، ويعود إلَّى النمو فِيْ 2024 “بحسب وكالة” بلومبيرج “.

وأضاف فِيْسكو أن التوقعات تتدهُور بالفعل بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام وضعف التجارة وزيادة عدم اليقين.

وشدد محافظ البنك المركزي على أهمية تجنب أي تشديد مفرط لشروط التمويل والذي سيكون له “آثار سلبية خطيرة على الاستقرار المالي والنشاط الاقتصادي وفِيْ النهاية على نمو الأسعار على المدى المتوسط”.

وأشار فِيْسكو إلَّى أنه يجب على الحكومات، مع ذلك، ضمان قيامها بدورها من خلال اعتماد سياسات مالية جيدة وضمان القدرة على تحمل الديون.

يشعر المحللون والاقتصاديون بقلق متزايد من أن المخاطر المتعلقة بالطاقة يمكن أن تغرق منطقة اليورو بأكَمْلها فِيْ الركود، وهُو ما توقعه الاقتصادي كارستن برزيسكي فِيْ بنك ING يوم الخميس فِيْ تقرير للعملاء، بغض النظر عما إذا كان هناك تجميد للغاز.

قد يجعل الركود من الصعب على البنك المركزي الأوروبي الاستمرار فِيْ رفع أسعار الفائدة، بمجرد أن يبدأ فِيْ القيام بذلك هذا الشهر للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.