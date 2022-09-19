“المركزي” البحريني يمنح “stc Pay” ترخيصاً للعمل كَمْزود لخدمات الدفع

منح ترخيص لشركة stc Pay Bahrain المملوكة لشركة stc Bahrain Telecom للعمل كَمْزود لخدمات الدفع ومعالجة البطاقات ضمن الخدمات المساندة للقطاع المالي، بحسب الوثائق الرسمية.

ونقلت صحيفة الأيام البحرينية عَنّْ الوثائق قولها إن عدد الشركات المرخصة فِيْ البحرين التي تقدم خدمات الدفع المساندة للقطاع المالي بلغ 32 شركة حتى نهاية فبراير 2022.

تتنافس شركات أنظمة الدفع فِيْ البحرين على تقديم حلول جديدة لأنظمة الدفع الإلكترونية التي تستهدف القطاع التجاري للشركات والمؤسسات الصغيرة، ضمن الاتجاه الحالي للاستغناء عَنّْ استخدام أنظمة نقاط البيع التقليدية التي تستنزف الوقت والجهد وعمليات الصيانة.

فِيْ بداية عام 2022، بدأت شركة اتصالات البحرين فِيْ إطلاق تطبيق “stc Pay” – (VIVA Cash سابقًا) كجزء من خطوتها لدخول قطاع التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي فِيْ البحرين، من خلال إطلاق محفظة رقمية للعملاء المستخدمين كوسيلة للمدفوعات اليومية عبر الهاتف المحمول. يوفر خدمات تحويل الأموال إلَّى الجاليات الأجنبية من الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا والفلبين.