المركزي التركي يفاجئ الأسواق بخفض الفائدة 100 نقطة.. والليرة تهُوي

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، عَنّْ خفض مفاجئ جديد فِيْ سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة إلَّى 12٪، وهُو ما دفع بالليرة إلَّى أدنى مستوى لها على الإطلاق، على الرغم من ارتفاع التضخم إلَّى أكثر من 80٪، وتسابق البنوك المركزية حول العالم للتضييق. السياسة النقدية.

وانخفضت الليرة إلَّى مستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة الشاملة فِيْ ديسمبر. قبل أن يرتفع إلَّى 18.38 بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش.

يقول المحللون إن التيسير النقدي غير مستدام ويأتي لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض فِيْ قيمة العملة فِيْ المستقبل.

أدت التخفِيْضات غير التقليدية فِيْ أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلَّى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلَّى دفع التضخم إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 24 عامًا، وأثار أزمة أسعار بالنسبة للأتراك.

وبرر البنك المركزي هذا التحرك بالمؤشرات المستمرة للتباطؤ الاقتصادي، وقال مرة أخرى إنه يتوقع أن يبدأ معدل التضخم فِيْ الانخفاض.

وقالت لجنة السياسة بالبنك “المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلَّى فقدان الزخم فِيْ النشاط الاقتصادي بسبب انخفاض الطلب الخارجي”.

وتوقع 11 من 14 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. توقع أحدهم خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس إلَّى 12.50٪، بينما توقع اثنان خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس إلَّى 12٪.