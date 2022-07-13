“المركزي” الروسي الاقتصاد بدأ يظهر علامات استقرار

وقال المشرف على السياسة النقدية “ب” إنه يظهر الآن علامات على الاستقرار بعد تعرضه لعقوبات غربية غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن ينكَمْش الاقتصاد بعد أن أطلقت موسكو ما أسمته “عملية عسكرية خاصة” فِيْ أوكرانيا فِيْ 24 فبراير، مما أدى إلَّى عقوبات شاملة ضد روسيا بما فِيْ ذلك التجميد الجزئي لاحتياطياتها.

ومع ذلك، قال تريماسوف “من الواضح أننا نسير على طريق أفضل، ونشهد بالفعل بوادر استقرار”.

جاء البيان قبل اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي فِيْ 22 يوليو، والذي من المتوقع أن يخفض خلاله البنك سعر الفائدة الرئيسي من 9.5٪ لدعم الاقتصاد بإقراض أرخص.

قال محللون فِيْ Rosbank إن الاقتصاد الروسي قد يتلقى دعمًا من تخفِيْضات أسعار الفائدة وسياسة ميزانية أكثر مرونة.

عدل محللو البنوك توقعاتهم لانكَمْاش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلَّى 5٪ من 8٪.

توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أواخر يونيو حزيران أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي فِيْ المتوسط ​​7.1 بالمئة هذا العام مقارنة مع توقعات نمو 2.5 بالمئة فِيْ استطلاع مماثل فِيْ يناير كانون الثاني قبل أسابيع من بدء الصراع فِيْ أوكرانيا.