“المركزي السعودي” يرفع سعر فائدة إعادة الشراء “الريبو” 75 نقطة أساس

وقرر البنك المركزي السعودي رفع سعر اتفاقيات “إعادة الشراء” 75 نقطة أساس إلَّى 3.75٪، ومعدل اتفاقيات “الريبو العكسي” 75 نقطة أساس إلَّى 3.25٪.

ويأتي ذلك تماشياً مع هدف البنك المركزي السعودي المتمثل فِيْ الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وفِيْ ظل التطورات العالمية.

رفع الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة مئوية إلَّى نطاق يتراوح بين 3 و 25٪.

ألمح البنك المركزي الأمريكي إلَّى زيادات أكبر هذا العام كجزء من التوقعات الجديدة التي تظهر هدفه برفع سعر الفائدة إلَّى 4.40٪ بنهاية العام قبل أن يصل إلَّى 4.60٪ فِيْ عام 2023 لكبح التضخم.

فِيْ غضون ذلك، أظهرت التوقعات الاقتصادية الفصلية للبنك المركزي الأمريكي أن الاقتصاد سيتباطأ بشكل كبير فِيْ عام 2022، مع نمو بحلول نهاية العام عَنّْد 0.2٪ ويرتفع إلَّى 1.2٪ فِيْ عام 2023، وهُو أقل بكثير من إمكانات الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلَّى 3.8٪ هذا العام و 4.4٪ فِيْ عام 2023. ومن المتوقع أيضًا أن يعود التضخم ببطء إلَّى المعدل المستهدف للاحتياطي الفِيْدرالي البالغ 2٪ فِيْ عام 2025.

لا يُتوقع إجراء تخفِيْضات فِيْ أسعار الفائدة حتى عام 2024.