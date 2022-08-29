المركزي السعودي يستطلع الآراء بشأن مسودة قواعد عمل مقدري الخسائر التأمينية

وأعلن عَنّْ إطلاق مسودة “مسودة قواعد عمل مقيمي وخسارة التأمين” لطلب آراء الجمهُور، داعياً فِيْ هذا الصدد الجمهُور والمهتمين والمختصين – من أجل تعزيز مبدأ الشفافِيْة والمشاركة – إلَّى إبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول المشروع، من خلال منصة “إستقبال” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وقال البنك فِيْ بيان له، اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تأتي فِيْ إطار جهُود البنك المركزي السعودي المستمرة لتطوير قطاع التأمين، ومواكبة التطورات فِيْ صناعة التأمين بشكل عام، وخدمات الدعم التأميني بشكل خاص، واستمراراً لجهُود البنك المركزي السعودي فِيْ تطوير قطاع التأمين. جهُود دعم وتمكين نشاط التفتيش وتقدير خسائر التأمين فِيْ المملكة.

وأشار البنك المركزي إلَّى أنه يتطلع من خلال مشروع القواعد إلَّى وضع إطار تنظيمي لآلية عمل مقيمى ومقيمى التأمين، وتحديد الحد الأدنى لمتطلبات عملهم، بالإضافة إلَّى تنظيم العلاقة بين مقيمى التأمين، مقيمو الخسائر وعملائهم. مما يؤدي إلَّى تحقيق استدامة واستمرارية هذه الخدمات وتطويرها بما يتماشى مع تطورات الصناعة.

أفاد البنك المركزي السعودي أنه سيتم استلام الآراء والملاحظات على مسودة “مسودة قواعد عمل مقيّمي ومقيّمي التأمين” خلال (15) يوماً. لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.