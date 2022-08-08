المركزي السعودي يصدر تراخيص لشركتي تقنية مالية فِيْ مجال المدفوعات

أعلن البنك المركزي السعودي عَنّْ إصدار ترخيص لشركتين جديدتين فِيْ مجال التكنولوجيا المالية فِيْ مجال المدفوعات الإلكترونية، وهما شركة إنجاز لخدمات الدفع الإلكتروني لتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وشركة مارتا المالية لتقديم خدمات الدفع عبر نقاط البيع.

وقال فِيْ بيان، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الشركات المرخصة من قبل البنك لتقديم خدمات الدفع ارتفع إلَّى 19 شركة، إضافة إلَّى حصول 7 شركات على الموافقة المبدئية.

وتأتي هذه الخطوة من دور البنك المركزي فِيْ تمكين قطاع التكنولوجيا المالية من خلال السماح بدخول أنشطة جديدة. لتعزيز استقرار ونمو القطاع.

تهدف “مؤسسة النقد” إلَّى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبما يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بالمتطلبات الرقابية والرقابية الصادرة، وبما يتماشى مع دورها. البنك المركزي فِيْ تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتنمية الاقتصادية التي يشهدها. الدولة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

أكد البنك المركزي السعودي، سعيه المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتكنولوجيا المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، بالإضافة إلَّى تمكين وتشجيع الابتكار فِيْ الخدمات المالية المقدمة، بما يحقق أهدافه لتحقيق أهدافه. تعزيز مستوى الشمول المالي فِيْ المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلَّى جميع شرائح المجتمع.

وشدد على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المرخصة من قبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.