المركزي السعودي يصدر تراخيص لشركتي تقنية مالية فِيْ مجال المدفوعات

الإعلان عَنّْ ترخيص شركتين جديدتين للتكنولوجيا المالية فِيْ مجال المدفوعات الإلكترونية، شركة بحر العرب المالية وشركة فاتورة، لتقديم خدمات الدفع للتجارة الإلكترونية.

بلغ إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قبل البنك المركزي لتقديم خدمات الدفع 21 شركة، بالإضافة إلَّى 5 شركات حاصلة على الموافقة المبدئية.

تهدف خطوة البنك المركزي السعودي إلَّى تمكين قطاع التكنولوجيا المالية من خلال السماح بدخول أنشطة جديدة. لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد البنك المركزي على السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتكنولوجيا المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، بالإضافة إلَّى تمكين وتشجيع الابتكار فِيْ الخدمات المالية المقدمة، تحقيقا لأهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي وتمكين وصول الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع.