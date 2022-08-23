المركزي السعودي يصرح لشركتين بمجال التقنية المالية

أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تفويض شركتين متخصصتين في مجال التكنولوجيا المالية، وهما الشركة السعودية لتقنيات نظم المعلومات وشركة تقنيات الادخار والتنمية المالية، لتقديم خدمات مصرفية مفتوحة.

وأوضح البنك المركزي السعودي، في بيان، أن هذه الشركات تمثل الدفعة الجديدة للعمل تحت مظلة الحماية التشريعية، لتنضم إلى قائمة الشركات المرخصة في الدفعات السابقة، مضيفا إجمالي شركات التكنولوجيا المالية المرخصة من قبل. يذكر ان البنك المركزى ل 38 شركة.

تحقيق مجموعة من الأهداف

تأتي هذه الخطوة لتحقيق سلسلة من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تفعيل دور البيئة التجريبية للبنك المركزي السعودي والتي تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال برنامج تطوير القطاع المالي الذي يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيزه. أنشطة الادخار والاستثمار، وتعزيز مبدأ الشمول المالي في القطاع.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا مع صدور قرار مجلس الوزراء في الربع الثاني من عام 2022 بالموافقة على اعتماد استراتيجية التكنولوجيا المالية، والتي تتضمن التوجيه السخي بأن تكون المملكة من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية.