المركزي السعودي يطلق برنامج التعليم المهني لدعم صناعة الخدمات المالية

أعلن عَنّْ إطلاق برنامج التعليم المهني (PLP) ؛ المساهمة فِيْ دعم صناعة الخدمات المالية فِيْ المملكة من خلال بناء كوادر وطنية للمستقبل.

وقال البنك المركزي فِيْ بيان، اليوم الخميس، إن البرنامج يستهدف خريجي الجامعات السعودية والجامعات العالمية المعتمدة الحاصلين على بكالوريوس أو ماجستير، ويؤهلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات والمعارف، لبناء قاعدة. مهنة تعزز دورهم فِيْ الصناعة المالية وتكاملهم وفهمهم لها. من خلال البرنامج، ستتاح الفرصة للمرشحين للتدريب فِيْ أحد أقسام البنك المركزي السعودي.

وأشار البنك المركزي إلَّى أن برنامج التعليم المهني يستخدم منهجيات وأساليب تعليمية مختلفة، من شأنها تزويد المرشحين بالمهارات العملية والمعرفِيْة لتعزيز فرص العمل. سواء فِيْ البنك المركزي أو فِيْ أي جهة عاملة فِيْ القطاع المالي. يعتمد منهج التعليم الديناميكي المتكامل الذي يتضمن نظام التدوير الإداري، والتعليم التفاعلي، والتوجيه والتقييم المستمر، والتدريب لتطوير المهارات السلوكية والفنية، والعمل على مشاريع جماعية، بحيث يتم تقديم عروض فنية متخصصة فِيْ نهاية البرنامج. وشهادات التدريب التي تم الحصول عليها.

وأوضح البنك المركزي أن البرنامج يمتد لمدة 6 أشهر يحصل خلالها المتدربون على العديد من المزايا والحوافز، داعيا فِيْ هذا الصدد الراغبين فِيْ الالتحاق بالبرنامج للتسجيل عبر موقع البنك المركزي بالضغط على الرَابِطْ ( هنا).

وأشار إلَّى أن التقديم يبدأ من 15 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2022، تمهِيْدا لعملية الفرز واختيار المرشحين والتي تشمل إجراء التقييم الفني والمقابلات الشخصية، وتقديم عرض للمؤهلين للالتحاق بالبرنامج فِيْ مقر البنك المركزي السعودي بالرياض. لاحظ أن المتقدم للبرنامج يشترط أن يكون سعودي الجنسية، حديث التخرج (أقل من عامين)، وحاصل على درجة (بكالوريوس / ماجستير) فِيْ أحد التخصصات ذات الصلة من جامعة محلية أو دولية معترف بها. بتقدير لا يقل عَنّْ جيد جدا أو ما يعادلها. بالإضافة إلَّى إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.