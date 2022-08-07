المركزي السعودي يلزم شركات التأمين بتحليل 10 مخاطر للاستثمار كحد أدنى

يُلزم مشروع تعديلات اللائحة التنفِيْذية للنظام الصادر عَنّْ البنك المركزي السعودي “ساما” الشركة المساهمة أو فرع الشركة الأجنبية الذي يمارس نشاط التأمين أو إعادة التأمين، بوضع سياسة استثمارية مكتوبة معتمدة من مجالس الإدارة. بهدف تنظيم عمليات الاستثمار وأساليب إدارة المحافظ الاستثمارية.

كَمْا ألزمت اللائحة شركات التأمين بتحليل 10 مخاطر استثمارية كحد أدنى، وهِيْ مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار صرف العملات، ومخاطر السيولة، ومخاطر التشغيل، ومخاطر الدولة، والمخاطر القانونية، ومخاطر إعادة التأمين، وأخيراً التكنولوجيا مخاطرة.

وشددت على أهمية مراعاة أن تكون فترة استحقاق الأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة وفق وثائق التأمين الصادرة عَنّْد وضع سياستها الاستثمارية، نقلاً عَنّْ صحيفة الاقتصادية.

وبحسب اللائحة، يضع البنك المركزي السعودي التعليمات الخاصة بسياسة استثمار الشركة والسفن الاستثمارية ونسبة الاستثمار خارج المملكة من إجمالي الاستثمارات، بالإضافة إلَّى تعليمات استخدام الأدوات المالية والمشتقات المالية.

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عَنّْ طرح مشروع “مشروع تعديل اللائحة التنفِيْذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني” لاستطلاع آراء الجمهُور، داعياً فِيْ هذا الشأن الجمهُور والمهتمين والمختصين بالترتيب. تعزيز مبدأ الشفافِيْة والمشاركة لإبداء ملاحظاتهم ووجهات نظرهم حول المشروع، من خلال منصة “الاستطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية قبل 18 أغسطس 2022.

تأتي هذه الخطوة من اختصاصات البنك المركزي السعودي فِيْ الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وجهُوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبة مستجدات صناعة التأمين حول العالم بشكل عام وفِيْ المملكة. خاصه.

وأوضحت “مؤسسة النقد العربي السعودي” أن المشروع يهدف إلَّى مواءمة التحديث الأخير لنظام الرقابة على شركات التأمين التعاوني، بالإضافة إلَّى توفِيْر إطار تنظيمي شامل ومرن، يمكن أن يدعم استقرار القطاع، ويوفر البيئة المناسبة له. رفع مستوى إدارة المخاطر وتقديم أفضل الخدمات فِيْ ضوء حماية القطاع. حقوق جميع المتعاملين فِيْه، ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشار البنك المركزي السعودي إلَّى أنه سيتم استلام الآراء والملاحظات حول مشروع “مشروع تعديل اللائحة التنفِيْذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني”، مبيناً أن جميع الملاحظات والملاحظات ستكون محل دراسة لغرض الدراسة. اعتماد الصيغة النهائية لهذه اللائحة.

وفِيْ تفاصيل اللائحة التي اطلعت “الاقتصادية” على نسخة منها، ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي الشركات بإبلاغها من خلال تقرير ربع سنوي يتضمن ملكية أي شخص 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة، مع توضيح نسبة ملكيته.

وأضافت أن كل شخص يرغب فِيْ تملك أو بيع 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة يجب أن يحصل مسبقا على عدم ممانعة من البنك المركزي، حسب التعليمات التي يضعها البنك، وإبلاغ البنك المركزي بأي تغيير فِيْ هذه النسبة. خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك.

ونصت اللائحة على أن “مؤسسة النقد العربي السعودي” تضع تعليمات لتوزيع فائض عمليات التأمين، مبينة أنه يجب على الشركة توزيع فائض حساب عمليات التأمين بنسبة لا تقل عَنّْ 10٪ على المؤمن له، مع توزيع الفائض المتبقي على المؤمن له. حساب مساهمي الشركة.

يشترط أن تكون نسبة الودائع النظامية، وهِيْ النسبة التي يجب وضعها جانباً فِيْ نظام من رأس المال المدفوع، 10٪ من رأس المال المدفوع، وفِيْ نفس الوقت سمحت للبنك المركزي برفع النظام القانوني. نسبة الودائع بحد أقصى 15٪ حسب المخاطر التي تواجهها الشركة.

تلتزم الشركات بإيداع مبلغ الوديعة النظامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص فِيْ بنك مرخص فِيْ المملكة باسم البنك المركزي.

تلزم اللائحة التنفِيْذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الشركات ومقدمي خدمات الدعم التأميني بتقديم تقرير محاسب قانوني وبيانات مالية مدققة إلَّى مؤسسة النقد العربي السعودي من محاسب قانوني مرخص له فِيْ المملكة.

كَمْا تشير اللائحة إلَّى وجوب إلزام الشركات بفصل أصول التأمين العام والتأمين الصحي عَنّْ أصول تأمين الحماية والادخار، حيث يضع البنك المركزي تعليمات لفصل أصول أنواع التأمين.

حددت اللائحة التنفِيْذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لجميع شركات التأمين أو إعادة التأمين 300 مليون ريال، حيث يحدد البنك المركزي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع حسب أنواع وفروع التأمين التي تمارسها الشركة. .

تلتزم الشركات ومقدمو خدمات دعم التأمين بتطبيق معايير المحاسبة المعتمدة فِيْ المملكة العربية السعودية. كَمْا أنهم ملزمون بوضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، بما فِيْ ذلك جرائم غسل الأموال، وتطبيق المعايير الصادرة عَنّْ البنك المركزي مثل معرفة معايير العملاء الخاصة بك، وكذلك إبلاغ الإدارة العامة للاستخبارات المالية كتابيًا عَنّْها. أي عمليات. مشكوك فِيْها.

وفقًا للائحة، يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين ومقدمي خدمات الدعم التأميني الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي قبل المشاركة فِيْ أي بوليصة تأمين خارج المملكة، وكذلك فِيْ حالة إنشاء أو تنظيم بوليصة تأمين.

تمنع اللائحة هذه الشركات من التعامل مع أشخاص غير مصرح لهم، وإلحاق الضرر بالشركات الأخرى أو الممارسين لخدمات الدعم التأميني أو منتجاتهم أو خدماتهم عَنّْدما يقدمون خدمات التأمين لعملائهم.

كَمْا يلزم الالتزام بتعليمات احتساب متطلبات كفاية رأس المال للشركات والأحكام ذات الصلة التي يضعها البنك المركزي.

تقوم الشركات بتقييم مدى كفاية التخصيصات الفنية بشكل مستمر ووفق الضوابط الصادرة عَنّْ مؤسسة النقد العربي السعودي حيث يتم التبليغ فِيْ حال تبين أن التخصيصات الفنية غير كافِيْة ويتم تقديم خطة تصحيحية توضح الخطوات التي يجب اتباعها. سوف تتخذ الشركة لتلبية كفاية التخصيصات الفنية والمدة الزمنية اللازمة لذلك.

ومنع النظام الشركات من زيادة اشتراكات الشركة إلَّى أكثر من عشرة أضعاف حقوق المساهمين، إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.

كَمْا طالبت الشركة ومقدمي خدمات الدعم التأميني المرخص لهم فِيْ المملكة بعدم التعامل مع الشركات العاملة فِيْ مجال التأمين أو إعادة التأمين أو أي من خدمات الدعم التأميني خارج المملكة والذين يمارسون أعمالهم عبر الحدود ما لم يكونوا مسجلين فِيْ التأمين. التسجيل.

كَمْا شددت على أهمية حصول الشركة على عدم ممانعة من البنك المركزي قبل بيع أو تحويل المحفظة التأمينية، كَمْا أشارت إلَّى أنه فِيْ حال رغبة الشركة فِيْ التوقف عَنّْ ممارسة النشاط كلياً أو فِيْ فرع أو أكثر من فروع التأمين، عليها الالتزام بما ورد فِيْها. أحكام تحويل وثائق التأمين التي يضعها البنك المركزي. وأن تقدم له ما يثبت وفائه بالتزاماته لتعليق جميع المستندات المتعلقة بالفرع.

يحظر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على الشركة ومقدمي الخدمات المساندة إنهاء النشاط أو إيقافه دون موافقة البنك المركزي وبناءً على التعليمات التي يضعها فِيْ هذا الشأن.

وتشير اللائحة إلَّى أن البنك المركزي يحدد حالات إلغاء ترخيص الشركة أو أي من مقدمي خدمات الدعم التأميني.

وفِيْما يتعلق بحالات الحجز والتفتيش تؤكد اللائحة أن مأمور الضبط يطبقون أحكام النظام واللوائح والتعليمات الصادرة عَنّْ البنك على جميع عمليات التأمين الخاضعة للنظام. صادر عَنّْ مؤسسة النقد العربي السعودي.

تسمح اللائحة لضباط الشرطة بطلب المساعدة من ضباط الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة إلَّى ذلك. كَمْا يمنحهم الحق فِيْ دخول مقار الشركات ومقدمي خدمات الدعم التأميني وغيرهم ومكاتبهم وفروعهم للاطلاع على دفاترهم ووثائقهم وأخذ نسخ منها سواء كانت سرية أو غير سرية ولديهم الحق فِيْ مصادرة النسخ والممتلكات الاصلية وفق محضر يوقعه موظفو الشركة او من يمارسون خدمات الدعم التأميني او غيرهم.

وتحظر اللائحة إفشاء أي معلومات حصل عليها أي شخص أثناء قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق النظام واللائحة، أو إفشاءها إلا للأغراض الرسمية حتى بعد ترك الخدمة.

ونصت اللائحة على أنه يجوز للبنك المركزي السعودي تشكيل لجنة أو لجان فنية لتطوير قطاع التأمين والجمعيات والمعاهد المتخصصة فِيْ خدمات التأمين والدعم التأميني.