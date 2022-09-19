“المركزي” الصيني يخفض فائدة إعادة الشراء العكسي إلَّى 2.15%

تخفِيْض فائدة إعادة الشراء العكسي لمدة 14 يومًا إلَّى 2.15٪ من 2.25٪.

وضخ بنك الصين الشعبي ملياري يوان، أو حوالي 287 مليون دولار، من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام، و 10 مليارات يوان أخرى، أو حوالي 1.4 مليار دولار، من خلال عمليات مماثلة لمدة أسبوعين.

يشار إلَّى أن سعر “الريبو العكسي” هُو سعر الفائدة الذي تحصل عليه المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها فِيْ بنك الشعب الصيني، بينما “الريبو” هُو سعر إقراض البنك المركزي للبنوك.

تحاول الصين تحفِيْز الاقتراض من قبل الأفراد عَنّْ طريق خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بهدف زيادة الاستهلاك وتحسين أرقام النمو الاقتصادي.