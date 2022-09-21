“المركزي” الصيني يلمح إلَّى إمكانية استئناف خفض الفائدة

وقال إن أسعار الفائدة الحالية معقولة وتوفر مجالا لاتخاذ خطوات مستقبلية فِيْ إطار السياسة النقدية، مشيرا إلَّى إمكانية استئناف تخفِيْضات أسعار الفائدة فِيْ الأشهر المقبلة.

وأضاف “المركزي” الصيني أن أسعار الفائدة الحقيقية للبلاد أقل بقليل من وتيرة النمو الاقتصادي المحتمل، مشيرة إلَّى أن مثل هذا الوضع يساعد فِيْ جعل الديون مستدامة ويوفر للحكومة مجالًا إضافِيًْا للسياسة.

امتنع البنك المركزي، الأسبوع الماضي، عَنّْ خفض أسعار الفائدة الرئيسية، ودافع عَنّْ تراجع سعر صرف اليوان.

وحذت البنوك حذوها بإبقاء أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير يوم الثلاثاء على الرغم من تزايد التكهنات بأنها ستنخفض فِيْ الأشهر المقبلة.

وتتراوح أسعار الإقراض فِيْ الصين بين 4٪ و 5٪، بينما يتراوح سعر الفائدة على الودائع لأجل بين 1٪ و 2٪، بحسب بيان صادر عَنّْ بنك الشعب الصيني.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 2.5٪ فِيْ النصف الأول من العام الجاري، بعد أن كان نموه 8.1٪ العام الماضي.