أعلن البنك المركزي العراقي عَنّْ عدم وجود خطة مستقبلية لتغيير سعر صرف الدينار.

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عَنّْ نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف قوله، اليوم الاحد، ان “الظرف الاقتصادي هُو الحاكَمْ الاساسي، ولا توجد خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3-5 سنوات. سنوات.”

جنى العراق عائدات ضخمة قرابة 60 مليار دولار فِيْ 6 أشهر فقط، مستفِيْداً من طفرة النفط فِيْ الإنتاج والأسعار.

وبحسب بيانات نشرتها وكالة الأنباء العراقية الأربعاء الماضي، فإن عائدات النفط للدولة فِيْ النصف الأول من عام 2022 تجاوزت 60 مليار دولار.

وبشأن تأثير تلك العائدات النفطية التاريخية، يتجدد الجدل فِيْ العراق حول إنشاء صندوق ثروة سيادية للبلاد يؤمن مستقبله ويعظم فوائضه.

منذ منتصف العام الماضي، دعت قوى سياسية ومجموعة من الخبراء فِيْ مجال الاقتصاد إلَّى إنشاء صندوق سيادي، على غرار الدول الأخرى، يغذيه الوفرة المالية لفائض عائدات النفط الخام فِيْ ظل التصعيد. أسعار البيع العالمية منذ الربع الأخير من العام الماضي.

صناديق الثروة السيادية هِيْ فِيْ الأصل صناديق استثمار تدير الفوائض المالية للدولة من خلال أصول خارج حدود بلدان المنشأ، لكنها لا تتبع وزارات المالية أو البنوك المركزية، لأنها تختلف عَنّْ الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وكان العراق قد أقر ميزانيته لعام 2022، بقيمة نحو 88 مليار دولار، بناءً على احتساب سعر بيع برميل النفط الواحد عَنّْد 45 دولاراً.