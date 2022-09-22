المركزي العماني يرفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء 75 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي العماني، اليوم الخميس، عَنّْ زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للبنوك المحلية بنفس قيمة الزيادة التي وافق عليها والبالغة 75 نقطة أساس، لتصل إلَّى 3.75٪.

وأوضح البيان الصادر عَنّْ البنك أن ذلك يأتي تماشيا مع السياسة النقدية للبنك المركزي العماني – والتي تهدف إلَّى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني – ومع هِيْكل وطبيعة الاقتصاد العماني.

وأضاف أن هذه السياسة تتضمن عددا من المزايا لسلطنة عمان منها استقرار الريال العماني، والحد من هجرة رؤوس الأموال إلَّى الخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين من خلال إزالة مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

حث البنك المركزي العماني البنوك المرخصة على عدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين. بسبب وفرة السيولة فِيْ الجهاز المصرفِيْ.

يشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعاً متزايداً ومستمراً فِيْ معدلات التضخم، لذلك قامت البنوك المركزية فِيْ عدد من الدول برفع أسعار الفائدة ؛ لتقليل نسبة الإقراض، وتقليل الطلب الكلي افتراضيًا ؛ هذا قد يؤدي إلَّى انخفاض معدلات الاستهلاك.

من المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلَّى خفض التضخم، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلَّى زيادة المدخرات، لا سيما من قبل أصحاب الدخل المرتفع.