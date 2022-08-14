المركزي المصري فجوة النقد الأجنبي تضاءلت إلَّى 400 مليون دولار فِيْ يوليو

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، اليوم السبت، إن فجوة النقد الأجنبي فِيْ مصر تراجعت بشكل كبير إلَّى 400 مليون دولار الشهر الماضي من 3.9 مليار دولار فِيْ فبراير.

شهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ فبراير، حيث يفر المستثمرون من الأسواق الناشئة بحثًا عَنّْ وجهات أكثر أمانًا.

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، فِيْ يونيو / حزيران، إن أكثر من 90٪ من الاستثمارات الأجنبية خرجت بعد الُغُزو، وفق ما نقلته رويترز.

وأوضح نجم أن الشهر الماضي شهد انخفاضًا فِيْ فجوة النقد الأجنبي بفضل قرارات البنك المركزي بشأن “تنظيم الواردات”، مضيفًا أنه لا داعي للقلق بشأن سداد أقساط الدين الخارجي.

كَمْا استبعد نائب محافظ البنك المركزي أن يكون هناك أي تخفِيْض كبير فِيْ قيمة العملة المحلية قريباً، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح نجم أن البنك المركزي يعمل على حماية نحو 9 تريليونات جنيه تمثل ودائع المواطنين التي يتم الاحتفاظ بها وفق قواعد رقابية صارمة وصارمة من قبل البنك المركزي المصري.

وأكد أن البنك المركزي نجح فِيْ تكوين احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم فِيْ زيادة الثقة بالاقتصاد المصري، ووفقًا لمؤشرات يوليو الماضي تضاعفت مؤشرات سعر الصرف الأجنبي، مشيرًا إلَّى أن الحديث عَنّْ الفشل أصبح غير واقعي، وأن تلاشت فجوة الصرف الأجنبي بفضل قرارات البنك. منظم الاستيراد المركزي.