المركزي المصري يبيع أذون خزانة بـ627 مليون يورو

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أنه باع لأجل عام مقوم بالعملة الأوروبية، بقيمة 626.9 مليون يورو، بمتوسط ​​عائد 1.697 فِيْ المائة.

وأضاف البنك المركزي أن العطاءات المقدمة فِيْ المزاد بلغت 786.9 مليون يورو.

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن فجوة النقد الأجنبي فِيْ مصر تراجعت بشكل كبير إلَّى 400 مليون دولار الشهر الماضي من 3.9 مليار دولار فِيْ فبراير.

شهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ فبراير، حيث يفر المستثمرون من الأسواق الناشئة بحثًا عَنّْ وجهات أكثر أمانًا.